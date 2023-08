Fuga di gas ed esplosione in una pizzeria a Marinella di Selinunte: tre feriti

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. La violenta esplosione ha mandato in frantumi le vetrate del locale

E’ di tre feriti il bilancio dell’esplosione avvenuta nella tarda serata di ieri (20 agosto) in seguito ad una fuga di gas in una pizzeria a Marinella di Selinunte, frazione di Castelvetrano, in provincia di Trapani.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione, a causa della deflagrazione sono rimaste ferite due clienti presenti nel locale. Le donne hanno riportato alcune escoriazioni e traumi lievi. Uno dei gestori, rimasto ferito al braccio e al viso, è stato soccorso e trasportato al’ospedale di Castelvetrano.

I danni

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. La violenta esplosione ha mandato in frantumi le vetrate della pizzeria. Indagini in corso per capire da cosa sia scaturita la fuga di gas.