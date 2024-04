Paura per una pensionata, fuga di gas provoca spaventosa esplosione: soccorso a Sciacca

La 77enne è stata soccorsa in casa dai vigili del fuoco e dai carabinieri.

Momenti di preoccupazione a Sciacca, in provincia di Agrigento, dove una fuga di gas ha provocato una pericolosa esplosione in un’abitazione di via Avigliano.

In casa c’era una pensionata di 77 anni, che fortunatamente sarebbe stata soccorsa e salvata.

Fuga di gas ed esplosione in casa a Sciacca

Rimane ancora da accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, a provocare la deflagrazione sarebbe stata una fuga di gas da una bombola collegata al piano cottura della cucina.

Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno soccorso la donna all’interno dell’abitazione – una pensionata di 77 anni – e spento le fiamme. Al momento l’immobile, messo in sicurezza, è stato dichiarato inagibile. Presenti sul posto anche i carabinieri di Sciacca, che hanno avviato gli accertamenti di rito.

Come sta la donna soccorsa

La 77enne soccorsa in seguito all’esplosione è stata portata, in via precauzionale, al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II. Tuttavia, sembra che fortunatamente non abbia riportato ferite gravi.

Rischio strage a Messina

Episodio ben diverso – ma stesso rischio esplosione – nelle scorse ore a Minissale, quartiere popolare a sud di Messina. Una donna avrebbe tentato di suicidarsi facendo esplodere delle bombole del gas. Fortunatamente non sarebbe riuscita nell’intento grazie all’intervento della polizia di Stato. Ancora in corso di accertamento la dinamica dell’accaduto, che rischiava di concludersi in maniera tragica.

