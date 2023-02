Follia sulla Catania – Siracusa: l’Alt, la fuga e l’inseguimento fino alla zona industriale

Fuga lungo l'autostrada, con un inseguimento terminato con un incidente nella zona industriale di Catania.

Fuga con inseguimento lungo l’autostrada Catania-Siracusa, terminata con un incidente in una rotatoria della zona industriale del capoluogo etneo.

L’episodio si è verificato nella notte del 19 febbraio 2023. Ecco il resoconto della Polizia Stradale, intervenuta sul posto.

Fuga e inseguimento sulla Catania-Siracusa

Due cittadini di nazionalità estera, a bordo di un’auto di grossa cilindrata, già fermi in una piazzola di sosta dell’autostrada Siracusa – Catania nei pressi dello svincolo di Lentini, per evitare un controllo di una pattuglia della Polizia Stradale, si sono dati alla fuga.

I due cittadini, rispettivamente di 32 e 40 anni ed entrambi residenti nella provincia di Ragusa, dopo essere stati individuati all’interno del veicolo in sosta in una piazzola della tratta autostradale, alla vista della pattuglia hanno tentato di dileguarsi. Ne è scaturito un inseguimento sino allo svincolo della zona industriale di Catania, dove la folle corsa del veicolo è finita nel terrapieno fuori dalla sede stradale.

Dopo essere stati soccorsi, entrambi gli occupanti del veicolo si sono presentati in evidente stato di ebrezza alcolica e solo il conducente riportava lesioni lievi. Per questo è stato necessario per l’uomo ricorrere alle cure sanitarie dell’ospedale San Marco di Catania. Sempre lo stesso conducente ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti relativi alla ricerca del tasso alcolemico e ai prelievi di liquidi biologici per la ricerca di eventuale presenza di droga.

La denuncia

Atteso il rifiuto, il guidatore è stato denunciato sia per il rifiuto a sottoporsi agli accertamenti, sia per la guida in stato di ebrezza sintomatica oltre che per resistenza a Pubblico Ufficiale, non essendosi fermato all’Alt ripetutamente intimato dagli agenti.

Dopo la fuga con inseguimento lungo la Siracusa – Catania, gli agenti hanno proceduto anche al recupero ed al sequestro dell’autovettura, poiché priva di copertura assicurativa e fortemente incidentata, all’interno della quale sono state, inoltre, rinvenute numerose bottiglie di birra vuote.

Il conducente di un’altra auto, anch’esso in stato di ebrezza alcolica, con un tasso di 3 volte superiore al limite consentito, dopo aver causato un altro incidente pochi chilometri prima, è andato a urtare l’ambulanza intenta a medicare il cittadino straniero, per fortuna senza procurare danni alle persone