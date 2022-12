Fuggono da campo basket, evasione lampo per due detenuti nel carcere minorile

I due stranieri evasi sono però stati bloccati dal personale di Polizia penitenziaria dopo rapide ricerche

Evasione lampo nel carcere minorile di Nisida da parte di due detenuti stranieri. I due sono però stati bloccati dal personale di Polizia penitenziaria dopo rapide ricerche. Lo denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, per voce del vice Coordinatore regionale della Campania per il settore minorile della Campania Federico Costigliola.

Rintracciati nei pressi del comando della Guardia di finanza

“Ancora una volta presso l’IPM di Nisida si sono vissute, nel tardo pomeriggio di ieri 21 dicembre, ore di tensione a causa della tentata evasione di due detenuti stranieri. Erano le 18. 30 circa quando è scattato l’allarme dopo che il Personale di Polizia Penitenziaria in servizio ha notato l’assenza di due detenuti fino a pochi minuti prima presenti al campo di basket dell’Istituto penale per minorenni durante la permanenza all’aria. Attivate subito le ricerche, coinvolgendo tutto il Personale in servizio, nonché anche la Guardia di finanza presente alle pendici dell’isola, i due ristretti sono stati individuati e catturati proprio nei pressi del comando della Guardia di finanza verso le 21.30 circa. L’ottima operazione messa in essere dal Personale di Polizia Penitenziaria di Nisida, ha permesso di evitare conseguenze ben più gravi, e per questo, il SAPPE, rivolge a questi ultimi grandi apprezzamenti”.