Fumetti, è morto Luigi Piccatto: storico disegnatore di Dylan Dog

Ha realizzato 47 albi per il noto fumetto

Lutto nel mondo dei fumettisti. Luigi Piccatto, uno dei più noti nel settore, è morto all’atà di 68 anni ad Asti.

Piccatto, nato a Torino nel 1954, ha iniziato la carriera di disegnatore di fumetti negli anni ’70. Il suo ingresso nel team dei disegnatori della Segio Bonelli Editore risale al 1986 quando inizia a lavorare per gli albi dello storico fumetto “Dylan Dog” per il quale realizza ben 47 albi.

Il cordoglio dell’editore

“Ci ha lasciati tra il 13 e il 14 marzo Luigi Piccatto, uno dei disegnatori più prolifici del team di Dylan Dog, autore di albi amatissimi come “Golconda!” e “I conigli rosa uccidono” ma anche ideatore del personaggio di Darwin – si legge in un post sulla pagina Facebook dell’editore Sergio Bonelli – . Abbiamo visto uscire una sua storia sul numero 15 di Dylan Dog Oldboy, ma a conferma della sua incredibile prolificità ne abbiamo ancora più d’una nel cassetto… La redazione di via Buonarroti si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore”.