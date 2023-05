“Fumo di Londra”: ma questa volta è dentro metro e scoppia il panico VIDEO

La polizia dei trasporti britannica ha affermato che non sono stati segnalati feriti e che l’incidente è stato risolto.

Sono stati attimi di grande paura quelli vissuti, ieri, venerdì 5 maggio, su una metropolitana della stazione di Clapham Common, a Londra. A causa di una carrozza riempitasi di fumo si è scatenato il panico tra le persone, molte delle quali non hanno esitato a sfondare i finestrini per sfuggire.

Nessun incendio a bordo

I vigili del fuoco hanno confermato, come ha riportato Transport for London, che non ci sono stati incendi a bordo e che si sta indagando sulla causa. In un tweet, la polizia dei trasporti britannica ha affermato che non sono stati segnalati feriti e che l’incidente è stato risolto.

La polemica

Post al vetriolo sui social, soprattutto riguardante il mancato azionamento di un sistema antincendio a bordo della metro. “Pensano all’incoronazione di Carlo mentre la gente rischia la vita sui mezzi”.