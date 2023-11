VIDEO | L’addio a Gianluca, ennesima vittima della strada in Sicilia

Si sono svolti i funerali del 26enne vittima di un incidente mortale avvenuto a Porto Empedocle (AG) la scorsa domenica. Lacrime, urla di dolore e palloncini bianchi.

Si sono celebrati nella Chiesa Madre di Porto Empedocle (Agrigento) i funerali di Gianluca Lombardo, il giovane di 26 anni deceduto domenica scorsa a causa di un incidente stradale in contrada Cannelle.

I funerali di Gianluca Lombardo

Familiari, parenti e tanti amici si sono stretti in un’unica abbraccio nel nome di Gianluca. “Perché succedono queste cose? Dio esiste ma dobbiamo trovare noi una risposta a tutto ciò. Anche a una disgrazia come la morte di Gianluca. Dire che Dio non esiste è come lavarsi le mani, come Pilato. A certe domande balbettiamo nel dare le risposte. Non chiudetevi nel dolore, ma affidatevi a Dio e alla preghiera”, così il parroco don Luigi Lo Mascolo durante l’omelia.

Palloncini bianchi e celesti e il rullo dei tamburi all’uscita della salma tra applausi e le urla strazianti dei genitori.

La ricostruzione della tragedia

Gianluca Lombardo è morto in un tragico incidente in contrada Cannelle nello scorso fine settimana. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la Fiat 600 a bordo della quale viaggiava il giovane si sarebbe scontrata frontalmente con una Dacia, sulla quale c’era un’intera famiglia.

Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenuti una squadra di vigili del fuoco, carabinieri e polizia. Per il 26enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.