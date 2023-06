Funerali di Berlusconi al Duomo di Milano: la diretta e aggiornamenti

Giornata di lutto nazionale per il funerale di Stato di Silvio Berlusconi: tutti gli aggiornamenti LIVE.

Si terranno oggi, mercoledì 14 giugno, i funerali di Silvio Berlusconi: il leader di Forza Italia – come gli altri ex premier – avrà un funerale di Stato, ma anche una giornata di lutto nazionale (circostanza eccezionale che si riserva a personalità di spicco del mondo sociale, imprenditoriale, politico e culturale).

Ecco tutti i dettagli sulla cerimonia e come seguire in diretta.

Funerali di Berlusconi, gli aggiornamenti in diretta

Ore 11.32: Il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, parteciperà alla cerimonia funebre. Nel frattempo proseguono – in piazza Duomo a Milano – gli ultimi preparativi per il funerale.

Ore 11.30: Deposta corona di garofani rossi dai “Socialisti del Nuovo Psi” sul sagrato del Duomo di Milano, in occasione dei funerali di Silvio Berlusconi.

Ore 10.55: Ai funerali di Silvio Berlusconi al Duomo a Milano ci sarà, in rappresentanza degli Stati Uniti, l’incaricato d’affari ad interim dell’ambasciata a Roma, Robert Waller. Con lui anche gli ambasciatori di Francia (Christian Masset), di Germania (Viktor Elbling), e del Regno Unito (Ed Llewellyn), oltre a molti altri rappresentanti diplomatici accreditati in Italia.

Ore 10.20: “Non andrò ai funerali (di Berlusconi) perché io in questo momento sono una normale cittadina. Se avessi un minimo ruolo, se io fossi ancora in Parlamento ci sarei andata”. Queste le parole di Rosy Bindi ad “Agorà” su Rai Tre.

Ore 9.50: “Oggi è una giornata dedicata interamente al Presidente Berlusconi. Saremo tutti con lui, e non sarà l’ultima volta perché siamo tutti chiamati a non disperdere i suoi insegnamenti, i suoi principi, i valori in cui ha creduto: la libertà, la tutela dei singoli cittadini, una giustizia più giusta”. Così a Agorà, su Rai Tre, il senatore di Forza Italia e vice ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.

Quanto alle polemiche sul lutto nazionale, Sisto ha concluso: “Al più grande statista degli ultimi 30 anni è stato doverosamente dato il rilievo che merita. Ho letto le parole velenose di alcuni esponenti, come Rosy Bindi e Emma Bonino, astiosità mai sopite. Tacere sarebbe stato meglio”.

Ore 8.30: Sul “Corriere della Sera” di oggi trova posto il necrologio di Matteo Salvini e Francesca Verdini per Silvio Berlusconi. “Con lui se ne va un pezzo di storia, se ne va un amico insostituibile – l’abbraccio più sentito ai suoi amati figli Marina, Pier Silvio, Luigi Barbara e Eleonora – Ai suoi adorati nipoti, alla splendida Marta e a tutta la comunità di Forza Italia”, è il messaggio del leader della Lega e della compagna.

Ore 8: Nella giornata dell’ultimo saluto a Berlusconi, i principali quotidiani hanno reso omaggio al leader azzurro, così come la Mediaset.

Funerali di Berlusconi: dove e a che ora saranno, chi ci sarà

La cerimonia funebre per l’ultimo saluto all’ex premier si svolgerà al Duomo di Milano a partire dalle ore 15 del 14 giugno. Si tratterà, come già specificato, di un funerale di Stato (clicca qui per scoprire cosa prevede).

Saranno presenti, tra gli altri, la premier Giorgia Meloni con i due vice Matteo Salvini e Antonio Tajani, tutti i ministri e i sottosegretari, il capo dello Stato Sergio Mattarella e alcuni esponenti dell’opposizione (sarà però assente il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte). Improbabile, invece, la presenza dell’ex premier Romano Prodi, vista la recente e improvvisa scomparsa della moglie Flavia Franzoni. Tra le autorità politiche internazionali ci saranno sicuramente il commissario Ue Paolo Gentiloni e il presidente del Partito popolare europeo Manfred Weber. Probabile la presenza ai funerali di Berlusconi anche del premier ungherese Viktor Orbán. Si attende anche la presenza di numerosi rappresentanti di Mediaset, del presidente di Fifa Gianni Infantino, di quello del Milan Paolo Scaroni e di diversi rappresentanti del calcio italiano.

I funerali di Stato prevedono una cerimonia ufficiale molto particolare, con la presenza di almeno un rappresentante del Governo all’ingresso e all’uscita del feretro dal luogo di svolgimento della cerimonia. Si prevedono anche onori militari da parte di 6 carabinieri in alta uniforme e un’orazione commemorativa ufficiale.

Come seguire i funerali di Berlusconi

I funerali di Berlusconi si potranno seguire in diretta televisiva: Mediaset, infatti, metterà a disposizione il segnale per le principali emittenti italiane e straniere, con audio e senza commento.

I canali all news (Rai News24, SkyTg24 e, ovviamente, Tgcom24) con ogni probabilità seguiranno in diretta i funerali con edizioni speciali dedicate. Le piattaforme web dei canali televisivi permetteranno di seguire la cerimonia anche in streaming. Anche su QdS.it sarà possibile seguire gli aggiornamenti della giornata in diretta testuale.

Giornata di lutto nazionale

Il Governo ha deciso di proclamare nella giornata dei funerali di Silvio Berlusconi il lutto nazionale. Si tratta della prima volta per un ex premier mai stato presidente della Repubblica.