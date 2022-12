Fondo per il turismo, Regione candida otto eventi

Funt: all’Isola destinati 1,5 milioni di euro. Tra la manifestazioni che benificeranno dei contributi il Castelbuono Jazz festival e il Catania summer fest

PALERMO – Un milione e mezzo di euro per la Sicilia da parte del Funt, il Fondo unico nazionale per il Turismo, e la Regione ha deciso di assegnare i finanziamenti a otto grandi eventi che si svolgono nel territorio: si tratta del Castelbuono Jazz Festival, un festival che si svolge ormai da venticinque anni nel borgo siciliano la settimana di Ferragosto; il Catania Summer Fest, dal 15 luglio fino al 11 ottobre, la rassegna organizzata dal Comune di Catania, un enorme palcoscenico a cielo aperto che prevede appuntamenti di musica, teatro, danza, letteratura, cinema. La kermesse è stata inaugurata il 21 giugno con l’esibizione della prestigiosa Orchestra Nazionale Sinfonica della Rai, nel Giardino Bellini, ed è proseguita in diversi punti della città fino al termine dell’estate, offrendo più di 90 giorni di buona musica e spettacoli affascinanti.

Ancora, il festival Internazionale del Balletto, nel cortile del Collegio dei Gesuiti a Noto, giunto alla 31esima edizione, che si è svolto dall’1 al 18 settembre scorsi. Il festival ha proposto un programma capace di aprirsi ad un pubblico sempre più articolato, con una forte incidenza sulle fasce più giovani. Una programmazione d’eccellenza che ha posto al centro la danza come terreno di contaminazione e dialogo di linguaggi diversi, che attraversano trasversalmente i differenti ambiti della creazione contemporanea.

Altro grande evento che verrà finanziato è “Magie d’autunno” a Biancavilla, in occasione della festa patronale in onore di San Placido: tutti gli anni, ad ottobre, si svolge una delle feste più coinvolgenti del comprensorio etneo, che culmina nelle celebrazioni in onore di Maria SS. dell’elemosina, San Placido e San Zenone, e si svolge tra fine settembre e i primi di ottobre.

A Natale l’evento si sposta a Taormina, con il “Tao Christmas Fest 2022”: si prevedono, nell’ambito del programma che si intende allestire, almeno 4 concerti sinfonici con orchestra e coro, almeno 3 concerti big band, almeno 3 spettacoli per famiglie, altrettanti concerti jazz e swing e concerti gospel “Harlem gospel choir”. Sull’onda della scorsa edizione della manifestazione si punta ad innovare la filosofia della vacanza nel periodo delle celebrazioni e delle suddette ricorrenze religiose, consentendo al turista di poter vivere un’esperienza unica nel rispetto dei principi di salvaguardia del territorio in tutte le sue espressioni.

Un modo, insomma, per destagionalizzare il turismo, mostrando la bellezza del territorio siciliano al di là del mare e della spiaggia, aiutati da un clima mite che permette, anche nei mesi invernali, di godere della bellezza del territorio. E ancora, il Sicilia Jazz Winter 2022, e l’“Outback – La Sublime armonia 2022” e “Xenia Akragantos – L’ospitalità e l’accoglienza 2022”, che si tiene ad Agrigento.

Il Funt, Fondo unico nazionale del Turismo, ha un importo disponibile complessivo di quasi 37 milioni di euro, distribuito su tutte le regioni italiane. Le singole regioni decidono poi gli eventi da finanziare, che siano di carattere sportivo, culturale e religioso di ampia valenza turistica, e legati a celebrazioni o ricorrenze nelle città, iniziative sinergiche con i grandi eventi nazionali, eventi del settore congressuale o fieristico e che portino con sé o diventino prodotti di promozione digitale. I fondi andranno a cofinanziare le attività per una quota di importo massimo del 50%.