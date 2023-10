Un anno di furti “in coppia”: arrestati due giovani ladri seriali nel Ragusano

Ai domiciliari due giovani di 23 e 28 anni, entrambi di Vittoria (RG).

Continua senza sosta l’attività di contrasto ai reati contro il patrimonio del comando provinciale dei carabinieri di Ragusa: due persone, accusate di diversi furti tra Vittoria e Marina di Ragusa, sono state arrestate e sottoposte ai domiciliari.

A eseguire il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari sono stati i militari della stazione carabinieri di Vittoria e Marina di Ragusa. Gli indagati sono V.S. e R.A., due giovani di Vittoria (RG), di 23 e 28 anni rispettivamente.

Raffica di furti tra Vittoria e Marina di Ragusa, due arresti

Le misure eseguite sono partire da una serie di gravi delitti contro il patrimonio verificatisi nell’anno in corso nei comuni di Vittoria e Marina di Ragusa, in particolare furti aggravati, furti in abitazione, indebiti utilizzi di carte di credito/debito e ricettazione, commessi dagli imputati in concorso tra loro. A seguito di tali episodi, i carabinieri hanno dato immediato impulso a un’articolata attività d’indagine consistita nella raccolta delle querele delle vittime, acquisizioni di informazioni da persone informate sui fatti e all’analisi tecnica dei filmati delle videocamere di sorveglianza acquisite sulle diverse scene del crimine, per poi incrociare gli elementi raccolti e ricostruire le dinamiche criminali giungendo alla certa identificazione degli autori del reato.

Il coordinamento della Procura della Repubblica ha di fatto permesso di strutturare l’impianto accusatorio, tracciando le opportune valutazioni sugli effetti negativi del lasciare liberi i due giovani imputati. Le considerazioni sono state poi avallate e condivise anche dal giudice per le indagini preliminari, che ha deciso di emettere le misure cautelari eseguite dai carabinieri.

I militari, rintracciati V.S. e R.A., dopo le formalità di rito, li hanno sottoposti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni con la prescrizione di non comunicare con persone diverse dai conviventi.