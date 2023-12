Furto in azienda autotrasporti nell’Agrigentino, rubati macchinari: bottino 40mila euro

Il titolare dell'azienda, scoperto il furto, ha presentato denuncia alla polizia. Al via le indagini per risalire all'identità dei ladri

Ladri in azione in un’impresa di autotrasporti e vendita di materiale edile a Canicattì, in provincia di Agrigento. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, ignoti malviventi si sarebbero introfulati all’interno della sede dell’azienda in contrada Guccione e avrebbero portato via alcuni macchinari, una saldatrice e un flex. Il danno ammonterebbe a circa 40mila euro.

Indagini in corso

Il titolare dell’azienda, scoperto il furto, ha presentato denuncia al commissariato locale. Al via le indagini per risalire all’identità dei ladri.