In una boutique per tentare furto dell’anno: ladro riesce a rubare solo 70 centesimi

Il ragazzo è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato e sottoposto a processo per direttissima

Forse farebbe bene a guardare un pò di film o di cartoni di Lupin, lo sfortunato, o meglio, pasticcione ladro di Torino. E dire che l’inizio del suo raid, presso una boutique di Torino era stato dei migliori. Fatto il suo ingresso nel negozio, e guadagnato indisturbato il piano superiore, a tradirlo è stato il classico colpo di tosse. Tosse che ha fatto scattare l’allarme con il conseguente arrivo delle forze dell’ordine.

Un colpo pianificato

Si tratta di un 27enne di origini marocchine, arrestato la scorsa notte dopo aver provato a derubare un negozio dello stilista Antonio Marras, in via Giuseppe Luigi Lagrange. Sognava forse migliaia di euro nella cassa, ma li ha trovato solo settanta centesimi. Un vero incubo, dopo che quel colpo è stato pianificato per settimane.

Recidivo

«Ok mi avete preso, non scappo più, faccio il bravo», ha detto agli agenti con tra le mani l’unica cosa che era riuscito a rubare, ovvero un piccolo zaino di Decathlon. Il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e sottoposto a processo per direttissima. Da agosto, quando era uscito l’ultima volta di prigione, è stato arrestato cinque volte per furto, spaccio e rapina.