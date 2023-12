“Che fai con quel motorino?”, 30enne in manette per furto e spaccio di droga a Catania

Gli agenti hanno provveduto all'arresto del 30enne sorpreso in atteggiamenti sospetti in piazza Ariosto a Catania.

Nella serata di ieri, gli operatori della Squadra Volante di Catania – a seguito di chiamata pervenuta al Numero Unico di Emergenza – sono intervenuti in piazza Ludovico Ariosto per la presenza di una persona che armeggiava su un motociclo in sosta.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato un uomo che si aggirava con fare sospetto che è risultato essere un pregiudicato, 30enne, originario di Catania.

Il furto della batteria e la droga

Immediatamente gli agenti si sono messi alla ricerca di eventuali tracce che potessero confermare quanto riferito nella segnalazione, accertando che l’uomo, poco prima, aveva asportato la batteria da un motociclo che era stato lasciato lì in sosta. Inoltre, un controllo più approfondito ha consentito di recuperare 173 grammi di marijuana.

Alla luce di quanto riscontrato, i poliziotti hanno deciso di procedere con la perquisizione domiciliare che ha dato esito positivo. Sono statti infatti recuperati altri tre grammi della medesima sostanza e il materiale per il suo confezionamento in dosi.

L’arresto

Al termine delle attività di rito, gli agenti hanno arrestato il 30enne in quanto gravemente indiziato per i reati di furto aggravato e di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato portato nella casa circondariale di Piazza Lanza.