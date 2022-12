Furto da 20mila euro in casa a Taormina, ladri fermati in hotel di lusso

A denunciae il colpo di un uomo di origine marocchina e di una donna polacca è stata la titolare di un ristorante del centro storico

Sono riusciti a mettere a segno un maxi furto da 20mila euro in un appartamento a Taormina, nel Messinese. Adesso per un uomo di origine marocchina e una donna polacca, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono scattate le manette. A denunciarlo il colpo avvenuto è stata la titolare di un ristorante del centro storico che si è presentata in caserma spiegando che le erano stati portati via da casa denaro e orologi di lusso per un valore di circa 20mila euro.

Indagini con aiuto videosorveglianza

Immediate sono scattate le indagini e grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona gli uomini dell’Arma sono riusciti a identificare di due ladri e a mettersi sulle loro tracce. La coppia è stata rintracciata in una struttura a quattro stelle di Taormina mentre consumava la prima colazione. I due, che di recente avevano lavorato anche alle dipendenze della vittima come camerieri, e lei anche come baby sitter, sono stati trovati in possesso di circa 8.000 euro in contanti e di qualche dose di cocaina e marijuana per uso personale. La donna ha ammesso le proprie responsabilità, negando inizialmente il furto degli orologi di pregio.

Recuperati orologi di lusso

Le ricerche della refurtiva sono proseguite e hanno consentito di recuperare anche i quattro orologi rubati, tra cui un Rolex e un Cartier. I due li avevano nascosti nel vano ascensore del condominio dove la donna aveva in uso un appartamento, dal quale è stato possibile recuperarli solo dopo l’intervento del personale della ditta manutentrice, fortunatamente ancora in buono stato. Dagli accertamenti è emerso che la coppia aveva già speso circa 3mila euro in cene in ristoranti di lusso del comprensorio taorminese, hotel quattro stelle e in costosi cellulari, che sono stati sequestrati. La somma di denaro recuperata e gli orologi sono stati restituiti alla proprietaria e la coppia è stata sottoposta a fermo. Dopo la convalida dell’arresto l’uomo è stato condotto in carcere e la donna posta ai domiciliari.