Furto al distributore, anziano fa il pieno con i soldi della vittima: denunciato

L'uomo è accusato di aver portato via illecitamente un totale di 80 euro di carburante: le indagini dei carabinieri di Misiliscemi (TP).

I carabinieri della stazione di Misiliscemi hanno denunciato per furto aggravato un pensionato del ’47, che avrebbe fatto il pieno all’auto con il credito di un’altra persona intenta ad aprire il tappo della benzina dell’auto al distributore di carburanti.

A seguito della denuncia presentata dalla donna al comando stazione, i carabinieri hanno avviato l’indagine per identificare l’autore del presunto furto.

Furto al distributore di carburanti, denuncia a Misiliscemi

Dalle immagini estrapolate dai circuiti di videosorveglianza installate nel distributore di carburanti, i militari dell’Arma hanno constatato la veridicità di quanto dichiarato dalla vittima. L’uomo, vista la donna che aveva autorizzato il pagamento con carta di credito, mentre era intenta ad aprire lo sportellino e il tappo dell’auto che permettono il rifornimento, avrebbe afferrato la pompa e fatto il pieno alla propria auto.

Nonostante la vittima provasse a fermarlo l’uomo, rifornita l’auto, avrebbe preso dal portabagagli un bidone – riempiendo di carburante anche quello – per poi rimettere a posto la pompa e andare via.

Da una serie di accertamenti, i carabinieri hanno rintracciato l’auto, la targa e l’intestatario risalendo così al 76enne. Si sarebbe impossessato di circa 80 euro in carburante, per questo è stato denunciato per furto.