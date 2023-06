Furto alla Lidl, sorpresi a rubare caramelle e cioccolatini: 3 arresti

L'intervento dei carabinieri ha impedito ai tre favaresi di fuggire con la refurtiva.

Scattano tre arresti per un furto di dolci subìto la scorsa domenica da un supermercato Lidl a Favara, in provincia di Agrigento.

Gli indagati sono una giovane coppia di marito e moglie e un’amica di 52 anni, tutti originari di Favara. L’accusa nei loro confronti è di furto pluriaggravato dall’aver agito in gruppo e su cose esposte alla pubblica fede.

Il furto al Lidl di Favara

Secondo una prima ricostruzione, il proprietario del supermercato avrebbe sorpreso i tre mentre rubavano caramelle e cioccolatini dagli scaffali, nascondendoli in una borsa. Allertati i carabinieri, per i tre è scattato l’arresto con processo per direttissima.

Il valore della merce rubata si aggirerebbe intorno ai 50 euro. L’attenzione del titolare e l’intervento dei carabinieri ha impedito ai tre di fuggire con la refurtiva. L’udienza di convalida degli arresti è previsto nelle prossime ore.

Immagine di repertorio