Furto al “Ristopescheria da Mare” di Palermo: portati via soldi e alcolici

Danni ingenti e bottino importante tra denaro, bottiglie di vino e liquori. Indagano i carabinieri di Palermo.

Ancora un furto a Palermo, per l’esattezza ai danni della “Ristopescheria da Mare” di via Sciuti. Sono in corso le indagini.

Furto nella “Ristopescheria da Mare” di Palermo

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero sfondato uno degli ingressi sul retro dell’attività ristorativa e avrebbero rubato tutto il possibile per poi darsi “tranquillamente” alla fuga. Ingente il bottino tra i soldi in cassa, bottiglie di vino e liquori.

Il titolare, una volta constatato l’avvenuto furto, ha avvertito il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e avviato le indagini per risalire agli autori del reato.

Altri “colpi” in giro per la città

Non si tratta dell’unico furto registrato nelle ultime ore nella città di Palermo. I carabinieri hanno arrestato un 26enne e denunciato un 17enne per aver rubato una moto di grossa cilindrata in piazza Cappuccini ed essere fuggiti subito dopo.

Risale invece allo scorso sabato un furto con spaccata notturno ai danni del negozio “La Cubana” di via Libertà. Anche in questo caso sono in corso le indagini per risalire agli autori del “colpo”, con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza attive in zona.

Immagine di repertorio