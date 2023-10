Furto in un ristorante a Siracusa, arrestate quattro persone

All’arrivo dei carabinieri avevano prelevato denaro contante dalla cassa, oltre a numerose bottiglie di alcolici e alimenti surgelati

I carabinieri della Stazione di Ortigia, per contrastare il fenomeno dei furti in attività commerciale sull’isola, hanno predisposto numerosi servizi notturni e diurni. Nelle scorse ore, i servizi straordinari di controllo del territorio hanno restituito i frutti sperati.

I controlli dei carabinieri

Le pattuglie hanno infatti sorpreso in fragranza di reato quattro persone, due uomini e due donne, tutti siracusani e gravati da precedenti specifici per reati contro il patrimonio, mentre stavano portando a termine un furto in danno di un ristorante in piazzetta San Rocco. All’arrivo dei militari i quattro avevano appena prelevato denaro contante dalla cassa oltre a numerose bottiglie di alcolici e alimenti surgelati ed erano in procinto di darsi alla fuga a bordo di un’auto e di una moto, quest’ultima risultata provento di furto.

Il provvedimento

I quattro sono stati tratti in arresto e posti a disposizione dell’Autorità giudiziaria aretusea che ha disposto la custodia cautelare in carcere per i due uomini e ai domiciliari per le due donne.