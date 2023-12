Furto in una scuola nell’Agrigentino, ladri svuotano distributori automatici snack

Indagano i carabinieri per risalire all'identita' dei malfattori. Il bottino non è stato ancora quantificato

Furto in una scuola di Ravanusa, in provincia di Agrigento. Ignoti hanno preso di mira l’istituto “Elio Vittorini”. I ladri, dopo aver forzato un ingresso, hanno fatto irruzione all’interno dei locali.

Indagini in corso

I malviventi hanno svuotato i distributori automatici di bevande e snack e portato via i soldi custoditi. Il personale della scuola ha lanciato l’allarme al momento della riapertura delle attività del plesso. Indagano i carabinieri per risalire all’identita’ dei malfattori. Il bottino non è stato quantificato.