G7, il presidente ICS Grimaldi interviene su Sicurezza e Decarbonizzazione nel summit di Milano

Durante l'incontro il Presidente dell'ICS ha sottolineato l'importanza del libero scambio per l'economia globale e la transizione green del settore.

Il Presidente dell’International Chamber of Shipping, Emanuele Grimaldi, ha partecipato a un incontro di alto livello con i Ministri dei Trasporti del G7 nella mattinata di sabato 13 aprile 2024, a Milano. Grimaldi è stato invitato alla sessione di lavoro sulla connettività marittima globale a breve, medio e lungo termine. Durante la sessione i Ministri dei Trasporti del G7, con Grimaldi e il Presidente europeo della Cruise Line International Association (CLIA), Pierfrancesco Vago, hanno discusso le questioni chiave attualmente affrontate nel settore marittimo, come il conflitto in Medio Oriente e il conflitto in Ucraina. Hanno inoltre discusso della transizione energetica del settore, nonché dell’importanza del libero scambio e della connettività marittima. Commentando le preoccupazioni per la sicurezza del settore, il Presidente dell’ICS, Grimaldi, ha dichiarato: “I nostri marittimi sono al centro dell’ICS e dobbiamo garantire che non siano coinvolti in conflitti come quello a cui stiamo tragicamente assistendo in questo momento nel Mar Rosso. La terribile perdita di vite umane di tre marittimi in seguito all’attacco missilistico contro la nave True Confidence ha trasformato le nostre più grandi paure in realtà. Ciò è inaccettabile e questi intollerabili atti di aggressione contro marittimi e navi mercantili innocenti violano il diritto internazionale”.

“Non dimentichiamo 25 membri tenuti in ostaggio da 5 mesi”

Durante l’incontro Grimaldi ha anche sottolineato la difficile situazione dei marittimi della nave porta-veicoli roll-on/roll-off Galaxy Leader che continuano ad essere tenuti in ostaggio dagli Houthi. “Per favore, non dimentichiamo che i 25 membri dell’equipaggio della nave mercantile Galaxy Leader sono ancora tenuti in ostaggio da quasi cinque mesi. Ciò è inaccettabile e il loro rilascio urgente è una preoccupazione fondamentale per l’International Chamber of Shipping e per l’intero settore. Ci congratuliamo con i Ministri dei Trasporti del G7 che hanno condannato questi attacchi contro le navi mercantili in una dichiarazione rilasciata il 20 febbraio, sottolineando l’importanza della sicurezza e dell’incolumità dei marittimi e delle navi”. Il Presidente Grimaldi ha aggiunto: “È un onore aver partecipato a questo incontro e lavorare con i Ministri dei Trasporti del G7 sulle sfide chiave che il nostro settore deve affrontare. Il nostro settore è globale e dobbiamo lavorare in modo collaborativo e trasparente per garantire che rimanga resiliente e solido. È giusto dire che stiamo vivendo tempi difficili, con molti ‘cigni neri’ e periodi di conflitto che ci mettono alla prova, ma insieme possiamo affrontare queste sfide a testa alta”. Sabato 13 aprile, a seguito del sequestro della portacontainer MSC Aries, l’ICS ha rilasciato una dichiarazione in cui si condanna totalmente l’attacco da parte delle forze iraniane. La sicurezza dei 25 marittimi innocenti attualmente tenuti in ostaggio ha la massima priorità e l’ICS ha chiesto il rilascio immediato dell’equipaggio e della nave”. Durante l’incontro Grimaldi ha inoltre sottolineato ai Ministri dei Trasporti del G7 come i recenti eventi degli ultimi anni abbiano portato a livelli eccezionali di domanda in un momento in cui conflitti e gravi crisi mettono a dura prova la catena di approvvigionamento. Ciò ha portato a picchi e cali nel mercato, ma si tratta di un mercato ciclico, e tale volatilità è la reazione naturale del mercato agli shock della catena di approvvigionamento. È stato sottolineato che affinché il settore marittimo possa svolgere il suo ruolo vitale per l’economia globale, questo deve essere svolto senza restrizioni. L’ICS si è impegnata a proseguire il dialogo con il G7, anche durante il vertice annuale Shaping the Future of Shipping. Quest’anno l’evento, che storicamente riunisce oltre 200 leader marittimi e amministratori delegati da tutto il mondo, si concentrerà su “Commercio globale – Rischio e resilienza” e si terrà a Montreal, in Canada. L’ICS sta già lavorando con il governo del Canada per garantire che gli argomenti trattati durante le sessioni di lavoro del G7 siano al centro dell’attenzione.

