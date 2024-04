Ponte sullo Stretto, Salvini al G7 Trasporti: “Le polemiche locali sono solo un rumore di fondo”

Il progetto in questi mesi è stato oggetto di discussioni accese

“All’estero” c’è molta attenzione sulle grandi opere infrastrutturali italiane “dall’Alta Velocità Torino Lione al Ponte sullo Stretto, che è il tema su cui più mi hanno tutti chiesto informazioni: anzi ho già invitato la commissaria Valean all’inaugurazione nel 2032”. Lo ha affermato il vicepremier e ministro dei trasporti Matteo Salvini, sabato in conferenza stampa al termine del G7 trasporti aggiungendo che “le piccole polemiche locali sono solo un rumore di fondo: all’estero le grande reti che creano ricchezza sono viste come qualcosa di assolutamente necessario“.

Ponte sullo Stretto, esposto della sinistra

Il progetto che porterà alla realizzazione dell’opera è stato oggetto di discussioni accese, sia per l’esposto presentato dagli esponenti della sinistra che per le numerose proteste locali, in particolare da parte del movimento “No Ponte“. Inoltre in queste ultime settimane diversi leader di opposizione si stanno recando a Messina per manifestare il loro dissenso nei confronti dell’opera.

