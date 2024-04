Messina, gli striscioni “No Ponte” all’inaugurazione della nuova sede Lega

"Abbiamo accolto con simpatia il benvenuto dei nostri vicini di casa"

È stata inaugurata oggi a Messina la sede provinciale della Lega, nella centrale via Gasparro 7, accanto al Palazzo Municipale. Presenti all’evento inaugurale il deputato regionale Pippo Laccoto, il parlamentare Nino Germanà, sindaci, consiglieri comunali, dirigenti del partito e simpatizzanti di Messina e provincia.

Messina, la replica di Germanà

“Questa è la casa non soltanto degli esponenti del partito e di chi lo rappresenta nelle sedi istituzionali ma di tutti i cittadini che come noi credono nella politica del fare e dell’ascolto- ha dichiarato il senatore Nino Germanà, commissario provinciale della Lega – Abbiamo accolto con simpatia il benvenuto dei nostri vicini di casa che hanno esposto nei balconi gli striscioni No Ponte ai quali abbiamo risposto con la bandiera della Lega e del sì Ponte. È sempre positivo quando il confronto tra chi ha opinioni diverse avviene in modo garbato e democratico, come in questo caso”.

