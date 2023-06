No Ponte, la replica di Salvini: “Teorie esilaranti, siamo alle comiche”

Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini ha replicato con un post su Facebook alle proteste dei No Ponte

La manifestazione di ieri a Messina da parte dei “No Ponte”, come già accaduto in altre occasioni, è stata caratterizzata anche da numerosi cori contro Matteo Salvini.

Numerosi, infatti, sono stati i cori e gli slogan rivolti contro il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ritenuto naturalmente il principale artefice del progetto che dovrebbe prevedere la costruzione della gigantesca infrastruttura in grado di collegare la Sicilia con la Calabria e il resto d’Italia.

Lo stesso esponente della Lega ha voluto così replicare ai manifestanti, attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook.

La replica di Salvini ai No Ponte

“Da una parte idee, progetti e voglia di Futuro di chi non vede l’ora di collegare Sicilia e Calabria con il resto d’Italia e l’Europa- scrive Salvini – Dall’altra i No Ponte, che sfilano a suon di ‘Salvini vaff***ulo’ ed esilaranti teorie che, sentite bene, vedono il Ponte e il Mose come progetti voluti per scopi di guerra (!!!). Siamo alle comiche!”.