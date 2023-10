Gal Valli del Golfo al lavoro sulla programmazione

Continuano gli appuntamenti messi in campo per definire strategie di sviluppo e investimenti nei quattro comuni coinvolti: Vittoria, Gela, Comiso e Acate

VITTORIA (RG) – Un nuovo appuntamento per il Gal Valli del Golfo. Pianificazione e programmazione sono state le parole al centro dell’incontro, al fine di delineare i nuovi obiettivi fino al 2027.

A Palazzo Iacono, nella città ipparina, l’assessore comunale allo Sviluppo economico Anastasia Licitra e il responsabile tecnico del Gal Valli del Golfo Silvio Balloni hanno incontrato gli attori del territorio allo scopo di individuare gli ambiti tematici e definire le linee di intervento specifiche su cui costruire la Strategia di Sviluppo locale partecipativo.

Nella sala degli Specchi si è tenuta una partecipata riunione per confrontarsi sulle linee per affrontare le sfide della nuova programmazione Leader 2023-2027 con un approccio basato sulla partecipazione attiva della comunità. Erano presenti imprenditori, liberi cittadini e rappresentanti di associazioni per confrontarsi e promuovere uno sviluppo locale condiviso e sostenibile, coinvolgendo l’intera comunità.

Si tratta del secondo degli appuntamenti messi in calendario per promuovere e valorizzare i quattro comuni che ne fanno parte, ossia Vittoria, Gela, Comiso e Acate.

L’animazione territoriale e l’ascolto attivo sono le chiavi di volta

“L’obiettivo di questo ampio coinvolgimento – ha detto il responsabile tecnico Silvio Balloni – è creare una visione comune dei principali problemi che affliggono il territorio, identificare le cause sottostanti e individuare le risorse, le esigenze e le opportunità. Questo processo conduce alla definizione di una visione condivisa e di obiettivi comuni, rafforzando così il senso di appartenenza e il coinvolgimento della comunità nella creazione della Ssl e nel lavoro del Gal Valli Del Golfo. L’animazione territoriale e l’ascolto attivo sono le chiavi di volta di questo processo che precedono la definizione della Strategia di Sviluppo Locale (Ssl). Con la consultazione della comunità locale, si prevede di costruire una Strategia di Sviluppo locale che sia rappresentativa delle esigenze e degli obiettivi del territorio”.

Le attività di animazione territoriale sono state condotte dal direttore del Gal Valli del Golfo Giuseppe Di Dio che, con tutto lo staff del Gal, guida i rappresentanti delle realtà socioeconomiche, istituzionali e della società civile, ed in generale gli stakeholder del comprensorio ipparino, lungo un percorso di pianificazione partecipata finalizzato alla presentazione, accurata descrizione e piena comprensione degli ambiti tematici su cui sarà possibile fondare la nuova strategia territoriale.