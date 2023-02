Galati Marina, rubano materiale da 1000 euro in cantiere edile: arrestati ladri

La Polizia ha arrestato due persone dopo averle colte in flagrante durante il furto di materiali all'interno di un cantiere edile

Due persone sono state arrestate in flagranza di reato per il furto aggravato di materiale in un cantiere edile situato a Galati Marina.

La polizia stradale di Sant’Agata di Militello ha intercettato i due presunti ladri sulla A20 vicino a Caronia e ha trovato la refurtiva, composta da due batterie di apparecchiature elettroniche del valore di oltre 1.000 euro, all’interno del loro veicolo.

I malviventi si trovano agli arresti domiciliari

I due sono stati arrestati e sono attualmente sottoposti agli arresti domiciliari.

Si precisa che il procedimento è ancora in fase di indagini e che ogni ulteriore accertamento sarà effettuato in base alla non colpevolezza fino a una sentenza definitiva di condanna