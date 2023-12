Ganzirri, incendio in appartamento: persone evacuate

A Ganzirri, nel Messinese, si è verificato un incendio. Il rogo è divampato in un appartamento per cause da accertare.

A Ganzirri, nel Messinese, si è verificato un incendio. Il rogo, secondo quanto riportato da MessinaToday, è divampato in un appartamento per cause da accertare. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme evitando che si propagassero. L’incendio ha provocato seri danni al posto. Sono state fatte evacuare alcune persone. Tuttavia fortunatamente non si registrerebbero feriti.