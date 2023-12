Imprenditore si vanta sui social di essere miliardario, sei mesi dopo dichiara fallimento

L'uomo non è nuovo a bancarotte, visto che in passato è stato protagonista di una battaglia legale per oltre 32 milioni di sterline di debiti non pagati.

La vita è come una ruota, dalla fortuna al baratro il passo è spesso fin troppo breve. E’ ciò che ha sperimentato sulla propria pelle Bob Bull, imprenditore classificato dal Times di Londra come 88esimo uomo più ricco del Regno Unito. Come detto però, oggi le cose dono decisamente cambiate. L’uomo infatti sarebbe sommerso dal 725 milioni di sterline, ovvero 844 milion di euro di debiti. Una mazzata improvvisa, visto che neanche sei mesi fa lo stesso, sui social, decantava le sue grandi ricchezze.

La vicenda

Trasformare parcheggi per roulotte in villaggi vacanza era il suo cavallo di battaglia. Ma, secondo quanto riporta Bloomberg, la sua società “RoyalLife”, da 4 miliardi di sterline, è stata dichiarata fallita dal tribunale lo scorso 1 dicembre. L’uomo, con due divorzi alle spalle è fidanzato con la modella 30enne Sara Nilsen, e adesso punta a un accordo con il Fisco inglese per ripagare solo una parte del suo debito. Bull tra l’altro non è nuovo a bancarotte, visto che in passato è stato protagonista di una battaglia legale per oltre 32 milioni di sterline di debiti non pagati.