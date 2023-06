Gela, omicidio sventato grazie alle intercettazioni: due arresti

Per il 59 enne è stata disposta la custodia in carcere, mentre per il 40 enne gli arresti domiciliari

I carabinieri del Reparto Territoriale di Gela hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare personale, emessa nel corso delle indagini preliminari dal GIP presso il Tribunale di Caltanissetta, nei confronti di due uomini, rispettivamente di 59 e 40 anni, i quali sono indagati nell’ambito “di una complessa attività di indagine scaturita dal ferimento a colpi di arma da fuoco di un 41 enne gelese, avvenuto nel giugno del 2022 in via Rio de Janeiro di Gela”. In quella circostanza, un indagato avrebbe bloccato la vittima, mentre l’altro avrebbe esploso dei colpi di pistola al suo indirizzo colpendola in diversi punti.

La vittima venne sottoposta ad intervento chirurgico presso l’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Il movente sarebbe da individuare nell’ambito di privati dissidi tra le parti. Le investigazioni, condotte dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Gela e coordinate dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, “hanno permesso di raccogliere gravi indizi sul conto delle persone indagate per i reati di tentato omicidio in concorso e porto abusivo di una pistola, ed entrambi sono stati raggiunti da misure restrittive personali. Per il 59 enne è stata disposta la custodia in carcere, mentre per il 40 enne gli arresti domiciliari”.

Dalle dichiarazioni della vittima “non si è ricavato alcun elemento utile per l’individuazione degli autori”, dicono i carabinieri, tuttavia, l’esito delle intercettazioni delle conversazioni della vittima stessa ha consentito di delineare il quadro indiziario sopra riportato.