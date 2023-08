Gela, presentato il nuovo pronto soccorso

E' stato presentato quest'oggi alla stampa e alla città il nuovo pronto soccorso di Gela: ecco come sarà la struttura

Era stato pensato per accogliere i pazienti con sospetto covid. Ma i lavori si sono protratti al di là delle aspettative. Oggi l’emergenza covid è passata e quello che doveva essere il pronto soccorso infettivologico è stato recuperato e presentato alla città. Stamattina un incontro informale con i rappresentanti della stampa per spiegare a cosa servirà la nuova struttura. C’erano il commissario dell’Asp Alessandro Caltagirone, il direttore sanitario Luciano Fiorella, il primario del Pronto soccorso generale e consigliere comunale Gaetano Orlando, il responsabile del reparto di malattie infettive Fabrizio Pulvierenti, il direttore sanitario del presidio di Gela Valeria Cannizzo.

Il nuovo pronto soccorso sorge in un’area adibita un tempo ad istituto di credito e successivamente a Laboratorio, è stato ristrutturato grazie ai finanziamenti regionali commissariali, servirà da supporto logistico al Pronto Soccorso Generale, troppo angusto per le esigenze di assistenza sanitaria di Gela e del comprensorio. Le poche sale a disposizione dell’utenza servono per uomini e donne e non garantiscono privacy e spazi dedicati ai pazienti.

La nuova struttura era stata pensata per il Pronto Soccorso Infettivologico ma arriva tardi per questa funzione: i collaudi finali hanno fatto perdere diversi mesi. Ma nulla è perduto, la nuova area garantirà la continuità funzionale del Pronto Soccorso tradizionale e avrà ruolo fondamentale durante i lavori di completamento dei lavori di ampliamento.

Pronta una nuova Tac all’avanguardia



Un servizio dedicato importante è quello una Tac all’avanguardia dedicata, fondamentale visti i disagi cui si va incontro quando la Tac della radiologia va in tilt. La nuova Tac contribuirà a diagnosi più rapide e accurate e ridurrà i disagi che si verificano con i trasferimenti i pazienti per esami diagnostici di approfondimento rappresentando un passo verso l’ottimizzazione delle risorse e l’incremento dell’efficienza nell’ambito dell’assistenza sanitaria.

“Vogliamo fornire servizio sanitario di alto livello”

“La nostra determinazione nel fornire servizi sanitari di alto livello – ha detto il Commissario Alessandro Caltagirone – trova dimostrazione con questo servizio. L’inaugurazione dei nuovi spazi presso il Presidio Ospedaliero “Vittorio Emanuele” di Gela, rappresenta un notevole progresso nell’ambito dell’assistenza medica e riflette il nostro impegno verso l’innovazione e il costante miglioramento dei servizi sanitari. Continueremo a perseguire la nostra missione di garantire un servizio di eccellenza per tutti i pazienti che affidano la propria salute nelle nostre mani”.

Una cerimonia semplice. Niente politica solo la rappresentanza istituzionale dell’amministrazione comunale con il sindaco Lucio Greco, il Presidente del Consiglio Salvatore Sammito ed il Presidente della Commissione Sanità, Rosario Trainito.

L’occasione è stata utile per un confronto sui temi della sanità e gli interventi che dovranno essere ancora effettuati per rendere migliori i servizi offerti dal nostro ospedale. Dall’astanteria del pronto soccorso alle ambulanze, alle carenze dei medici: tanti sono stati i temi affrontati.

“Sarò un reparto di supporto per i primi interventi in attesa dei lavori di riammodernamento del Pronto Soccorso originario – ha detto il Sindaco – speriamo che anche lì i lavori si possano completare presto, ad iniziare dalla astanteria che per anni non è stata adeguata alle esigenze dell’utenza non solo di Gela ma anche dei pazienti che arrivano da altri comuni del comprensorio”.