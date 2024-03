Gela, scontro tra auto: ferito grave un bimbo di 3 anni

Scontro tra una Fiat Panda e una Ford a Gela. Sono rimasti feriti nel sinistro, avvenuto in via Enrico Fermi, una mamma e i suoi due bambini.

Scontro tra una Fiat Panda e una Ford a Gela. Sono rimasti feriti nel sinistro, avvenuto in via Enrico Fermi, una mamma e i suoi due bambini. Il più giovane, di soli tre anni, avrebbe riportato le conseguenze più gravi. L’altro automobilista è fortunatamente illeso. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per i soccorsi e la rimozione delle vetture. A tal proposito si sono registrati rallentamenti.

Minore in terapia intensiva

I sanitari del 118 hanno condotto i malcapitati all’ospedale Vittorio Emanuele. I medici hanno così predisposto per il bimbo il trasferimento a Villa Sofia. Nella struttura è stato ricoverato in terapia intensiva. La Polizia Municipale e i Carabinieri hanno effettuato i rilievi e si occupano di ricostruire la dinamica dell’incidente. In atto le indagini per appurare le responsabilità.