Panico a scuola, professore preso a testate da genitore: 15 giorni di prognosi

Un genitore ha colpito con una testata un professore che aveva rimproverato il figlio reo di essere troppo vivace in classe

Panico e concitazione in una scuola in Sardegna, dove un genitore di un alunno ha colpito con una testata al volto un professore che aveva rimproverato il figlio perché troppo irrequieto in classe.

L’aggressione è avvenuta all’istituto Alberghiero di Arbus, nel Medio Campidano. L’uomo potrebbe essere denunciato per lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Subito dopo il rimprovero, il ragazzino è fuggito dall’aula e ha chiamato il genitore. Il padre è entrato nella scuola e ha affrontato nei corridoi il professore, colpendolo con una testata al volto. Ne è scoppiato un parapiglia terminato con l’arrivo dei carabinieri e del 118.

Il padre ha aggredito il professore che aveva rimproverato il figlio

Protagonisti della rissa, come detto, un professore di matematica di 56 anni, uno studente di 16 anni e il padre di quest’ultimo, un 53enne.

Lunedì mattina durante le lezione il docente, secondo quanto ricostruito dai militari, avrebbe rimproverato lo studente perché parlava troppo in aula.

Il ragazzino avrebbe risposto al rimprovero, arrivando anche a insultare l’insegnante.

Con l’arrivo del genitore è nata una rissa durante la quale il padre dell’alunno ha colpito con una testata al volto il prof, che è caduto a terra. Padre e alunno se ne sono quindi andati, mentre il docente è stato soccorso da carabinieri e personale del 118: per lui al pronto soccorso diagnosticati 15 giorni di prognosi.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI