Detenzione di droga ai fini di spaccio: fermato un 32enne a Geraci Siculo

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sarà trasmessa al Laboratorio Analisi del Comando Provinciale di Palermo per le verifiche quantitative e qualitative

Detenzione di droga ai fini di spaccio. Questa la causa del deferimento in stato di libertà da parte della Procura della Repubblica all’indirizzo di un 32enne di nazionalità egiziana scoperto dai Carabinieri nel comune di Geraci Siculo, nel palermitano.

Nel corso di un servizio antidroga nella zona, i militari hanno effettuato dei controlli sulle persone in transito sui pullman di linea. Da qui, l’attenzione verso il ragazzo (già noto alle forze dell’ordine) e la scoperta della droga, immediatamente sequestrata dai Carabinieri.

Geraci Siculo, detenzione di droga: fermato 32enne

Nel corso di un servizio antidroga nel comune di Geraci Siculo, i militari hanno effettuato un controllo sulle persone in transito sui pullman di linea notando un giovane. Questo, scendeva da un automezzo proveniente dal capoluogo siciliano e alla vista dei carabinieri, mostrava nervosismo e disagio. Identificato e sottoposto alla perquisizione personale, è stato rinvenuto in suo possesso circa 130 grammi di hashish.

La droga è stata sequestrata e sarà trasmessa al Laboratorio Analisi del Comando Provinciale di Palermo per le verifiche quantitative e qualitative. Adesso sono in corso le indagini per accertare dove l’indagato si sia approvvigionato del fumo e, nel frattempo, all’uomo un deferimento in stato di libertà.