Nuove accuse di violenze sessuali per Gérard Depardieu: l’attore in stato di fermo

Secondo le prime ricostruzioni, i fatti risalirebbero al 2014 e al 2021

Ancora problemi e accuse per Gérard Depardieu, famoso attore francese che è stato convocato dagli investigatori nelle scorse ore con l’intenzione di essere messo in stato di fermo. Per l’attore, l’accusa è ancora una volta quella di violenza sessuale, reato per cui aveva già avuto diversi ostacoli in passato.

Gérard Depardieu accusato di violenza sessuale: la ricostruzione

Ancora una volta accusa di violenza sessuale e molestie a carico di Gérard Depardieu, famoso attore francese nuovamente finito nel mirino delle inchieste. Convocato dagli investigatori e messo sotto la custodia della polizia, l’accusa ai danni dell’attore arriva da due donne. Loro, avrebbero denunciato l’uomo di violenze e molestie in occasione delle riprese di due film. Il primo episodio indicato risalirebbe al 2014 nel corso delle registrazioni di Magicien et les Siamese, film prodotto da Jean-Pierre Mocky. La seconda, invece, è datata al 2021 e fa riferimento alle riprese di Volets Verts di Jean Becker.