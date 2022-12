Germania, attentatore sinagoga di Halle prende in ostaggio due agenti del carcere

Non è al momento chiaro come Stephan Balliet, estremista di destra condannato all'ergastolo sia riuscito a prendere in ostaggio i due agenti nel carcere di Burg

L’attentatore della sinagoga di Halle ha preso in ostaggio due agenti del carcere di Magdeburgo dove è rinchiuso, prima di essere bloccato dai poliziotti e rimanere ferito nella colluttazione. Lo ha reso noto il ministero della Giustizia tedesco, secondo cui l’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 21 ed è durato circa un’ora. Nessun agente è rimasto ferito. Non è al momento chiaro come Stephan Balliet, estremista di destra condannato all’ergastolo per l’attacco al 9 ottobre del 2019 nel quale due persone morirono e altre due rimasero ferite, sia riuscito a prendere in ostaggio i due agenti nel carcere di Burg. L’ufficio criminale dello stato ha avviato un’inchiesta.