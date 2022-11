GF Vip, Marco Bellavia: “Con Pamela Prati amore vero, vivo per mio figlio”

Marco Bellavia si confessa a Verissimo: dall'amore sbocciato con Pamela Prati al rapporto speciale con il figlio Filippo

Marco Bellavia si confessa a Verissimo.

Ospite del programma condotto da Silvia Toffanin, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato degli ultimi mesi della sua vita, tra le mille difficoltà affrontate e l’inizio della storia d’amore con Pamela Prati.

“Ringrazio il pubblico che mi ha sostenuto in quest’ultimo mese e mezzo – dichiara l’ex volto di Bim Bum Bam – Corteggiatrici? Si, ma io sono occupato. Io fidanzato? Il mio cuore in questo momento batte solo per una donna, Pamela Prati, a cui faccio gli auguri per il compleanno. Al momento non ci siamo visti perché lei ha avuto il Covid, quindi è una cosa work in progress: vediamo. Con lei è un’amore verissimo: le difficoltà che abbiamo incontrato nella nostra vita c’hanno fatto crescere”.

“Ho dedicato la mia vita a mio figlio Filippo”

Un amore infinito per il figlio Filippo, a cui Marco Bellavia ha dedicato tutta la sua vita, nonostante la separazione dalla madre del ragazzo 15enne.

“Con la mamma di Filippo ho un buon rapporto – rivela – Ci siamo lasciati quando lui aveva 2 anni e mezzo, poi abbiamo deciso di condividere l’amore per nostro figlio. Con lei siamo rimasti in ottimi rapporti: io vivo nella stessa cittadina dove risiede mio figlio, quindi ci si vede, ci si organizza e si programmano le giornate. Ho sacrificato molto il mio lavoro per stare accanto a mio figlio. E’ stato bellissimo perché ho potuto dedicarmi al 100% a Filippo. Ho vissuto 15 anni per lui, non succede spesso che i padri per via del lavoro riescano a passare così tanto tempo coi figli: questa è una cosa speciale. Non ho potuto trascorrere tanto tempo con mio padre, che partiva alle 7 per lavoro e tornava alle 8 di sera, quindi mi ero prefissato di fare diversamente con Filippo. Tuttavia, ho avuto un’infanzia stupenda, la mia famiglia non mi ha mai fatto mancare nulla”.

“Io sensibile? Sono sempre stato molto sensibile ed empatico – continua – Sono sempre stato un bravo figlio, ho deluso qualche volta mia madre perchè non mi sono mai sistemato definitivamente, non mi sono sposato e ho solo convissuto con la mamma di Filippo. Ho fatto però anche un sacco di altre cose che sicuramente le hanno regalato gioia”.

L’ingresso in studio di Filippo Bellavia

Poi, in studio, entra proprio Filippo, il figlio di Marco: “Più come papà lo vedo come un amico – rivela il quindicenne – ci divertiamo un sacco insieme soprattutto con la bici. A volte s’invertono i ruoli, tanto che capita che lo sgridi io quando lo vedo fare qualcosa che non mi piace. Ricordi da piccolo? Stavo un po’ con lui e un po’ con la mamma, però tutti i momenti passati con papà sono stati bellissimi. Quando ero bambino mi faceva sempre vedere tutti i suoi programmi tv, ma a me non piacevano (ride n.d.r.). Adesso noi due parliamo molto, per ogni cosa ci confrontiamo, su tutti gli argomenti. Il suo rapporto con Pamela? Se lui è contento, lo sono anche io. Cosa farò da grande? Voglio completare gli studi, poi si vedrà. La Tv? Non mi affascina per niente”.