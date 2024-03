Orari anomali, sporcizia e un gatto tra i panetti: chiuso un panificio a Giarre

Nel corso delle operazioni, i militari hanno poi anche accertato la presenza di un furgone senza l'assicurazione obbligatoria

Nell’ambito dei controlli volti a tutelare la salute dei consumatori, i Carabinieri della Stazione di Giarre – in collaborazione con gli ispettori dell’A.S.P. di Catania – U.O.S.T. di Giarre – hanno eseguito un’attività ispettiva in un laboratorio di panificazione del luogo.

Durante questa verifica, i militari hanno accertato le pessime condizioni igienico-sanitarie dei locali, ritrovando in una tavola dei panetti anche un gatto. A causa dello stato del laboratorio in questione, l’attività è stata immediatamente chiusa.

In collaborazione con ASP e UOST, i Carabinieri di Giarre hanno effettuato un controllo di verifica si un panificio di Giarre. Intervenuti sul posto, i militari hanno accertato le pessime condizioni igienico-sanitarie dei locali in questione.

Come specificato dai militari, diffusa era la presenza di incrostazioni di farina e sporcizia non rimosse da tempo. Ma anche fuliggine e ragnatele sui muri, sacchi di farina e ceste di pane poggiati a terra. Addirittura, anche un gatto che si intratteneva sulle tavole utilizzate per far riposare i panetti, accanto a svariato materiale non attinente all’attività di panificazione.

Giarre, il panificio e l’attività notturna: la ricostruzione

Secondo quanto emerso, l’uomo era probabilmente consapevole delle importanti mancanze in tema di salubrità degli ambienti. A causa di questi vuoti consistenti, il panificio spesso veniva aperto durante le ore notturne, in modo da non farsi notare. Purtroppo per lui, però, una luce sospetta nel cuore della notte ha attirato l’attenzione dei Carabinieri di Giarre, prontamente intervenuti sul posto per l’operazione di controllo.

Il titolare del panificio aveva anche un furgone senza assicurazione

Nel corso delle operazioni, i militari hanno poi anche accertato la presenza di un furgone senza l’assicurazione obbligatoria. Il mezzo, era utilizzato dall’uomo per trasportare il pane. Per questo motivo, il titolare del panificio è stato sanzionato amministrativamente ai sensi dell’art. 193 del Codice della Strada.

Dopo i controlli, scatta la chiusura per il panificio di Giarre

Al termine dell’accesso ispettivo, i tecnici dell’U.O.S.T. Giarre hanno disposto la chiusura immediata del panificio e intimato al titolare della licenza di non riprendere l’attività sino a che non saranno ripristinate le condizioni igienico sanitarie. I Carabinieri, nel corso della loro quotidiana azione volta a prevenire e contrastare l’illegalità diffusa, nel frattempo vigileranno affinché il provvedimento non venga violato.