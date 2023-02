Giocattoli e oggetti non sicuri in negozio, scatta maxi-sequestro

Articoli non conformi in un negozio di Caltanissetta: "blitz" della Guardia di Finanza finisce con un sequestro.

Oltre 11mila prodotti contraffatti e non sicuri – principalmente articoli di oggettistica e giocattoli – posti sotto sequestro dai finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta.

Ecco il bilancio degli ultimi controlli, intensificati in tutta la Sicilia in occasione del periodo di Carnevale al fine di tutelare i consumatori (soprattutto i più piccoli).

Giocattoli e oggetti pericolosi, sequestro di 11mila prodotti a Caltanissetta

Il sequestro è scattato per oggettistica varia e giocattoli, privi dei necessari requisiti di conformità e sicurezza, oltre che delle indicazioni di provenienza, in violazione del Codice del Consumo e della speciale normativa di settore.

I prodotti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo in quanto privi delle istruzioni e avvertenze per l’uso, delle informazioni minime per il consumatore finale relative alla sicurezza, alla qualità, alla composizione e all’origine dei prodotti, ritenuti indispensabili per un corretto utilizzo in piena sicurezza.