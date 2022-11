Superbonus, Giorgetti: “Mai vista misura che costasse così tanto a beneficio di così pochi”

La direzione del Governo Meloni sembra essere quello di una radicale trasformazione del Superbonus: le dichiarazioni di Meloni e Giorgetti.

“Mai vista misura che costasse così tanto a beneficio di così pochi”: è il commento di Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia del Governo Meloni sul Superbonus.

La discussa misura, che potrebbe presto essere abolita o quantomeno modificata sensibilmente, è al centro di un aspro dibattito politico sin dai tempi della sua approvazione.

Giorgetti, sì alla “rivoluzione” del Superbonus

”Difendo assolutamente la scelta di intervenire nel decreto legge” per modificare il Superbonus. ”Ho detto, e ribadisco, che non si è mai vista una misura che costasse così tanto per la finanza pubblica a beneficio di così pochi”. Questo ha confermato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. ‘

‘La decisione di concentrare in modo selettivo la misura a favore dei redditi medio-bassi è una scelta politica”, aggiunge. Il progetto, quindi, sembra essere non la rimozione totale ma una vera e propria trasformazione del bonus in questione.

Della stessa opinione sempre essere il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che illustrando i contenuti del Decreto Aiuti Quater dichiara: “Il Superbonus 110% non ha funzionato e ha prodotto una deresponsabilizzazione, una distorsione sul mercato relativa al costo dei materiali”.

Meloni ha anche specificato che il Superbonus è una misura che “nasceva meritoriamente per rimettere in moto la nostra economia dopo la pandemia” e che ai tempi dell’approvazione ne condivideva le finalità. Tuttavia, la sua realizzazione avrebbe “creato molti problemi”, andando poi a beneficio più che altro dei redditi medio-alti. La premier parla di una “distorsione“, che “pesa sulle casse dello Stato per circa 60 miliardi di euro, con un buco di circa 38 miliardi”.

Per questo, l’intenzione del nuovo Governo è quella di modificare e renderla una misura a favore dei nuclei con redditi medio-bassi.