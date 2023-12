Giorgia Meloni, l’intervista esclusiva al TG Poste: “Progetto Polis un esempio virtuoso”

La presidente del Consiglio ha tracciato un bilancio del suo primo anno di attività e ha espresso il suo apprezzamento per l'attività di Poste Italiane nel Paese.

Un’edizione del TG Poste con un’intervista in esclusiva al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel corso del colloquio a tutto campo con il telegiornale di Poste Italiane, la prima donna Presidente del Consiglio ha tracciato un bilancio del suo primo anno di attività.

Nella lunga conversazione il Capo del Governo ha espresso anche tutto il suo apprezzamento per il ruolo e le attività di Poste Italiane nel Paese: dal progetto Polis alla prima piattaforma online per il Made in Italy nel mondo. L’intervista si conclude con una speciale cartolina di auguri inviata dal Presidente del Consiglio a tutti gli italiani in vista delle Festività.

TG Poste ospita la premier Meloni

Il progetto Polis realizzato da Poste italiane “è uno straordinario esempio di come tutti i livelli istituzionali, il pubblico e il privato devono poter lavorare insieme per mettere a terra queste risorse” del Pnrr. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a Tg Poste.

“Quello del Pnrr – ha aggiunto la premier – è uno degli obiettivi che ci hanno dato in questo anno maggiori grattacapi e maggiori soddisfazioni: maggiori grattacapi perché parliamo del piano più imponente d’Europa, 190 miliardi, e perché ricordo quando di fronte alla proposta di cercare di sistemare il piano, di rivederlo in base alle mutate necessità, molti dissero si perderanno le risorse, questa cosa non si può fare.

In poche settimane abbiamo ottenuto il pagamento della terza rata, abbiamo licenziato la quarta rata, saremo la prima nazione europea a ricevere la quarta rata, abbiamo modificato gli obiettivi del Pnrr concentrando quelle risorse su quello che era più necessario”, ha aggiunto la premier.

“Il progetto Polis è un esempio virtuoso”

“Se si ha il coraggio di fare le cose e si hanno le persone giuste che hanno voglia di far camminare questa nazione -ha rimarcato la presidente del Consiglio – i risultati si possono ottenere. Il progetto Polis è una di queste dimostrazioni, speriamo che tutti siano virtuosi come Poste Italiane nella capacità di procedere speditamente, questi esempi aiutano. Intanto è un progetto che ha un significato bellissimo: abbiamo sempre detto che gli sportelli delle Poste erano una delle reti più diffuse in Italia e così è. E sarebbe stato folle da parte nostra non tentare di rendere più utile questa diffusione facendo una bellissima joint venture nella quale da una parte l’efficacia, l’efficienza di Poste Italiane, e la sua capillarità, si sposano insieme ad una serie di servizi che oggi noi siamo in grado di portare a tutti i cittadini, anche a quelli che sono spesso sono stati cittadini di serie B, perché per fare un semplice documento avevano mille difficoltà più degli altri”.

“Oggi – ha concluso Meloni al TGPoste – si può fare e credo che la velocità di realizzazione dell’iniziativa sia anche uno degli esempi più belli di come il Pnrr va messo a terra e quindi sono molto soddisfatta del

significato che questo progetto ha e di come lo stiamo realizzando”.

