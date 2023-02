Giornata mondiale contro il dramma del cancro infantile: le iniziative in Sicilia

"Diamo radici alla speranza, piantiamo melograni": è il nome delle iniziative in Sicilia (e non solo) in occasione della Giornata mondiale contro il cancro infantile del 15 febbraio.

Il 15 febbraio ricorre la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile (in lingua inglese “International Childhood Cancer Day”, ICCD) e, nel 2023 come nel 2022 quando è stata lanciata, rimane un momento per sensibilizzare al dramma dei tumori per i bambini.

La Giornata è stata istituita nell’OMS (Organizzazione mondiale della Sanità) nel 2002. Si svolge con il supporto di Childhood Cancer International (CCI) e di numerose associazioni internazionali impegnate nella sensibilizzazione sui tumori infantili (come Fiagop).

Cos’è la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile e come si celebra nel 2023

L’International Childhood Cancer Day è un momento in cui tutto il mondo si ferma a riflettere su un dramma vissuto quotidianamente da bambini e adolescenti in tutto il mondo: il cancro. Si parla di malattia, di percorsi di prevenzione, cure e terapie, ma anche della vita e delle storie di chi è guarito e di chi ancora affronta il male con il supporto di medici e familiari.

Naturalmente, tra gli obiettivi della Giornata c’è la sensibilizzazione alle sfide affrontate da bambini e adolescenti con il cancro, ma anche quello di promuovere iniziative che garantiscano un più equo accesso alle cure ai piccoli pazienti di tutto il mondo.

“La Giornata si basa sulla convinzione che ogni bambino con il cancro meriti la migliore assistenza medica e psicosociale possibile, indipendentemente dal paese di origine, razza, situazione finanziaria o classe sociale. Chi la promuove e sostiene crede inoltre che la morte per il cancro infantile sia evitabile, con una diagnosi tempestiva e accurata, la disponibilità e l’accesso ai farmaci nonché una cura e un trattamento adeguati”, si legge nel sito ufficiale dedicato alla Giornata del 15 febbraio.

Oggi ben 163 Paesi (Italia compresa) celebrano questa giornata.

Il dramma

Secondo le statistiche, ogni anno più di 400mila bambini in tutto il mondo ricevono una diagnosi di cancro. E la sorte dei piccoli, dopo la diagnosi, dipende spesso e volentieri dalla situazione familiare e reddituale: nei Paesi “sviluppati”, la possibilità di sopravvivenza (che ovviamente varia in base a stadio e tipologia di tumore) è dell’80%; nei Paesi a basso reddito, invece, all’80% dei bambini tocca morire.

Il cancro è una delle principali 4 malattie non trasmissibili che causano la morte di adulti e bambini. Oltre a esso, ci sono anche le malattie cardiovascolari, il diabete e le malattie respiratorie croniche. I numeri sono drammatici e le realtà vissute dalle persone e dalle famiglie che convivono con la malattia anche di più, ma esiste una speranza e quella speranza si chiama ricerca. Nella Giornata mondiale contro il Cancro Infantile 2023 bisogna ricordare questo: c’è una possibilità.

Le iniziative in Sicilia

In occasione della Giornata per sensibilizzare sul cancro infantile del 2023, si organizzeranno diverse manifestazioni e iniziative in tutto il mondo. Ecco l’elenco degli eventi previsti in Sicilia.

Catania, Lega Ibiscus Onlus: “Diamo radici alla speranza. Piantiamo melograni” al Policlinico . L’area che ospita una piantina di melograno verrà ripulita dai volontari e abbellita con vasetti di fiori. Un momento di gioia per i bambini ricoverati e un segno di speranza e rinascita.

. L’area che ospita una piantina di melograno verrà ripulita dai volontari e abbellita con vasetti di fiori. Un momento di gioia per i bambini ricoverati e un segno di speranza e rinascita. Ramacca, campagna di sensibilizzazione sul tema del cancro infantile al parco Richard Wagner con la collaborazione con il Comune di Ramacca.

sul tema del cancro infantile al parco Richard Wagner con la collaborazione con il Comune di Ramacca. “Diamo radici alla Speranza. Piantiamo Melograni”, verranno piantati dei melograni in due scuole della provincia di Palermo. Con la partecipazione dell’associazione A.S.L.T.I. OdV – Liberi di crescere.

Stessa iniziativa anche a Sant’Agata di Militello , ma alla villa comunale di Tortorici.

, ma alla villa comunale di Tortorici. One Day at time – Associazione Amica di Fiagop assieme a Vittoria (RG) per piantare melograni alla Villa comunale in occasione della Giornata mondiale contro il Cancro Infantile 2023.

Immagine di repertorio