Giornata Mondiale della Terra: storia, tema, eventi e obiettivi nel mirino per il 2024

Il tema del 2024 è la lotta del pianeta contro l'inquinamento da plastica ed è denominato "Planet VS Plastics"

Come ogni anno ormai dal lontano 1970, il 22 aprile è la “Giornata Mondiale della Terra“, meglio conosciuta come Earth Day. Si tratta di una giornata dedicata all’ambiente, con diverse tematiche rappresentative anno dopo anno e numerose manifestazioni nell’ambito della tutela ambientale: conferenze, convegni, concerti e attività sociali sono ogni anno in programma anche in numerose città italiane. Il tema del 2024 è la lotta del pianeta contro l’inquinamento da plastica ed è denominato “Planet VS Plastics”.

Le origini della Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra

Ma da dove nasce la “Giornata Mondiale della Terra“, meglio conosciuta come “Earth Day“? L’origine dell’evento risale al 1970, anno in cui il senatore degli USA Gaylord Nelson fu promotore del primo evento a tutela del pienata. La Terra e la sua salute al centro del dibattito negli anni successivi, in cui si è stati capaci di coinvolgere oltre 200 milioni di persone e 141 Paesi nel mondo.

Lotta all’inquinamento da plastica

Per la Giornata Mondiale della Terra del 2024, il tema stabilito dagli organizzatori è quello della lotta all’inquinamento da plastica. “Planet VS Plastics” la denominazione di questa giornata, che promuoverà la sensibilizzazione nel tema con l’obiettivo di ridurre del 60% la produzione di plastica entro il 2040. Gli obiettivi dell’organizzazione variano su diversi fronti: