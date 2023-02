Giornata Mondiale delle Malattie Rare: a Palermo l’evento “La Salute è un diritto non un rovescio”

Lo scopo è quello di sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sulle tematiche che riguardano le malattie rare

In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare si terrà a Palermo un momento di confronto, testimonianze e proposte aperto alla cittadinanza, per riservare attenzione alle persone e alle famiglie che vivono la malattia.

Obiettivo: sensibilizzare

Domenica 26 febbraio, a partire dalle 16, al PalaOreto di via Maria di Gesù, prende il via la terza edizione della manifestazione “La salute è un diritto non un rovescio”. Il sit-in è stato organizzato dal Co.Sma.Nn (Comitato Spontaneo Regionale per le Malattie Rare Neurologiche e Neurochirurgiche), insieme a tante altre associazioni di malati rari presenti sul territorio siciliano, con lo scopo di sensibilizzare le istituzioni, le scuole e l’opinione pubblica sui temi che riguardano le malattie rare.

Manifestazione sportiva e solidale

La manifestazione sportiva e solidale è aperta a tutti ed è patrocinata gratuitamente dal Comune di Palermo, in collaborazione con il presidente di “Palermo Energia”, Antonio Tomaselli. È prevista, tra gli altri, la presenza del Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e di Valeria Grasso in rappresentanza del Ministero della Salute, molte altre istituzioni politiche e sanitarie, medici e operatori sanitari, consiglieri comunali e presidenti di circoscrizione.