Giovane coppia morta in garage: ipotesi esalazioni

Una giovane coppia è stata rinvenuta priva di vita in un garage condominiale. Il decesso potrebbe essere stato causato da esalazioni.

Una giovane coppia è stata rinvenuta priva di vita in un garage condominiale. La scoperta è avvenuta stamattina nel quartiere Secondigliano di Napoli. Al momento non si esclude nessuna ipotesi. Il decesso potrebbe essere stato causato da esalazioni provenienti dalla macchina o da una vecchia stufa. I Carabinieri della Stazione locale hanno effettuato i rilievi. È andato in scena pure il sopralluogo del medico legale, nominato dalla Procura di Napoli che ha aperto un’inchiesta.

Le prime informazioni sulla drammatica vicenda

Pare che i giovani si fossero appartati in garage lasciando il motore del mezzo acceso. Dunque si ipotizza che, senza rendersene conto, sono stati lentamente uccisi dalle esalazioni di monossido di carbonio. Nel corso della mattinata il papà del ragazzo ha avrebbe lanciato l’allarme e chiesto l’intervento del 118. Il personale sanitario arrivato sul luogo ha potuto solamente appurare i decessi.