Tragedia in Sicilia, giovane travolto e ucciso da un treno mentre attraversava sui binari

L'incidente sulla linea ferrata Trapani - Castelvetrano: la vittima è un giovane. Aperta inchiesta per far luce sull'accaduto.

Tragedia sulla linea ferrata Trapani – Castelvetrano, dove un giovane è stato investito e ucciso da un treno nel tratto tra Campobello di Mazara e Castelvetrano.

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 9 ottobre.

Giovane investito e ucciso da treno sulla Trapani – Castelvetrano

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata investita da un convoglio diretto a Castelvetrano mentre camminava sui binari. Sarebbe accaduto poco prima delle 21 .

Sul posto sono accorsi gli operatori della Polizia Ferroviaria e i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Aperta un’inchiesta per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Immagine di repertorio