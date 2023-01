Giovanni Allevi e la battaglia al mieloma: “Cerco la bellezza in ogni momento”

Il compositore Giovanni Allevi continua la battaglia contro il mieloma: l'artista ha pubblicato una foto dalla clinica in cui è ricoverato

Continua la battaglia tra il compositore e pianista marchigiano Giovanni Allevi e il mieloma.

L’artista, ricoverato all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ha pubblicato un tweet sul proprio profilo, aggiornando i fans in pensiero per lui e dandosi la carica anche in questo momento particolarmente difficile.

La foto e il messaggio di Giovanni Allevi dalla clinica

“Ho voluto scattare questa foto per non dimenticare la capacità dell’uomo di saper trovare la bellezza in ogni momento, anche il più difficile – ha scritto Allevi – È una immagine che fa tremare, ma i colori del cielo al tramonto con cui si fonde, rappresentano una bellezza che non voglio dimenticare”.

Allevi ha sempre raccontato di temere più di ogni cosa la possibilità di poter arrecare dolore a familiari e fans: dopo la diagnosi della malattia, definita da lui come “un suono dolce”, il compositore ha dovuto cancellare concerti ed eventi precedentemente organizzati.