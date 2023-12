Girava in scooter di notte ma aveva obbligo di restare a casa: un arresto a Catania

L'uomo, un 36enne, è stato denunciato per danneggiamento aggravato e per aver guidato in stato di ebbrezza

Gli agenti delle Volanti di Catania hanno arrestato un pregiudicato catanese 36enne per resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso della notte, i poliziotti, in via Palermo, hanno intercettato un uomo a bordo di uno scooter che, alla vista della polizia, ha accelerato la sua marcia al fine di eludere il controllo.

Bloccato e arrestato

L’uomo è stato bloccato in via Marsala, e immediatamente ha opposto resistenza nei confronti dei poliziotti. A quel punto gli agenti hanno richiesto l’intervento di ulteriori equipaggi in ausilio e, solo dopo l’arrivo dei colleghi, e con non poche difficoltà, sono riusciti a bloccare il 36enne e ad accompagnarlo in Questura.

Gli accertamenti

Dagli accertamenti risultava essere destinatario della misura dell’affidamento ai servizi sociali, con l’obbligo di permanere all’interno della propria abitazione dalle 19 alle ore 6. E’ stato anche denunciato per danneggiamento aggravato, in quanto durante la stesura degli atti da parte dei poliziotti si rendeva autore del danneggiamento di un infisso della camera, nonché per guida in stato di ebbrezza, dopo aver accertato anche questo ulteriore reato con l’ausilio della Polizia Stradale.

Il provvedimento

Lo stesso verrà segnalato anche per la violazione delle prescrizioni impostegli con la misura alla quale si trovava sottoposto. Dell’arresto veniva data notizia al P.M. che disponeva di sottoporre l’uomo alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.