Giro di Sicilia, la terza tappa a Joel Suter. Secondo il palermitano Fiorelli

Lo svizzero vince e si emoziona all'arrivo. Damiano Caruso, scivolato nel finale, proverà a centrare il bis proprio a Giarre

È il Giro di Sicilia delle sorprese. Regala ancora una volta il palcoscenico a un protagonista di giornata. Anche per lui arriva la prima vittoria da professionista. Lo svizzero Joel Suter si emoziona sull’arrivo di Termini. Non crede ai suoi occhi. La sua azione viene premiata. Le sue doti di cronoman di fatto gli danno ragione sulla rampa finale, davvero insidiosa. Il suo miglior risultato era stato del resto un quarto posto a Carpi quest’anno nella Settimana Coppi e Bartali. Secondo posto per il palermitano Filippo Fiorelli che aveva messo nel mirino questo appuntamento. I grandi si temono. Damiano Caruso, scivolato nel finale, proverà a centrare il bis proprio a Giarre. La situazione in classifica rimane invariata con Finn Fisher Black ancora primo nella generale. Domani a Giarre ci sarà il gran finale. Tutto è aperto. Le incognite sono molte. Ne beneficerà lo spettacolo.

La corsa

La fuga anima la gara, partita da Enna, dopo la prima ora di corsa. Vanno via in sei: Pierelis Belletta (Biesse-Carrera), Michele Berasi (General Store-Essegibi – F.Lli Curia), Roberto Carlos González (Mg.K Vis), Joel Suter (Tudor Pro Cycling Team), Giacomo Garavaglia (Work Service) e Edoardo Faresin (Zalf Euromobil Désirée Fior). Sul gran premio della Montagna è Garavaglia a spuntarla. Quando il vantaggio scende a meno di un minuto è lo svizzero Suter a prendere il largo.

Il gruppo è ormai organizzato, acciuffa i cinque rimasti attardati dalla fuga. In particolare è la Eolo di Albanese a tirare nei momenti caldi della corsa. Ai meno 4 Suter mantiene ancora 40 secondi di vantaggio. Sulla rampa di Termini Imerese Suter non abbassa il ritmo. Il gruppo prova a organizzare. Damiano Caruso scivola in un tornante, quando era tra i primi a inseguire lo svizzero. Fiorelli è il primo a rompere gli indugi, ma è troppo tardi. Il palermitano conosce bene le strade di casa. Chiude secondo con non pochi rimpianti, dopo il 4° posto di Vittoria. Domani il gran finale di Giarre. Si parte da Barcellona, si conclude a Giarre, in provincia di Catania. Lo spettacolo è servito.

Credit foto Mazzullo