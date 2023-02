Giuseppe, un caro amico dalle grandi doti umane

Il nostro direttore ricorda il Cavaliere del lavoro Benanti, appena scomparso

Caro Giuseppe,

non ti chiamo Pippo perché so che non lo gradivi. In treno mi è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della tua scomparsa.

Non mi abituo all’idea di vedere scomparire amici che hanno meno anni dei miei perché secondo ordine, dovrebbe avvenire il contrario, cioè dovrei salutarli e poi attendere in un tempo futuro il ricongiungimento. Purtroppo così non è stato e mi rammarico.

In questi ultimi tempi sono scomparsi altri due carissimi amici, Brunetto Di Stefano e Nino Monaco.

Anche tu sei stato un carissimo amico in questi quasi cinquant’anni di conoscenza e frequentazione.

Mi ricordo quando, come segretario del glorioso Lions Club Catania Host, decidesti ad un certo punto di lasciare l’incarico che, anche se non formalmente, hai passato a me.

Quante belle serate abbiamo trascorso insieme, conversando di questioni serie ma anche scherzando secondo la tradizione della “liscìa catanese”, a te ben nota.

Ho sempre apprezzato le tue doti umane ma anche quelle professionali ed imprenditoriali, di cui la maggiore e più evidente testimonianza è lo stabilimento Sifi di Aci Sant’Antonio da te costruito.

Ma poi ti sei messo anche nel pregiato settore vitivinicolo e hai creato una azienda leader a livello mondiale che ha attirato l’interesse dell’importante imprenditore veneto Renzo Rosso.

I tuoi due figli hanno preso la tua impronta e continuano egregiamente la strada da te intrapresa con grande successo.

Mi ricordo la visita che mi hai fatto in occasione della quale hai svolto un interessante forum, pubblicato su questo giornale il 5 ottobre 2018 e di cui riporto alcune foto. In quella occasione non abbiamo parlato solo del settore nel quale lavora la tua impresa ma in generale della questione siciliana immersa nella questione italiana e, come sempre, hai espresso valutazioni di pregio e di grande interesse per i lettori.

Caro Giuseppe, quando un amico se ne va, prende la tristezza ma anche la consapevolezza che il distacco non è per sempre. Per cui, è pacifico che fra qualche tempo (non so quanto ma non mi auguro breve) ti raggiungerò, come raggiungerò gli altri amici, augurandomi, ripeto, che quelli con meno anni vengano alla mia dipartita.

Ti abbraccio ancora, con l’affetto di sempre,

Carlo