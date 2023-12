Gli sponsor del Palermo: un po’ di storia

Il Palermo come tutte le società ha ospitato sulle proprie maglie rosanero numerosi celebri brand, commerciali, editoriali o istituzionali. Qui ne elenchiamo alcuni

Gli sponsor di maglia sono molto importanti per le squadre di calcio professionistiche, soprattutto perché assicurano entrate finanziarie significative da reinvestire per migliorare la squadra, lo stadio, le infrastrutture e garantiscono l’operatività della società sportiva.

In alcuni casi le sponsorizzazioni rientrano anche in una logica di partnership commerciale, che può riguardare diritti di marketing congiunti, eventi promozionali o l’utilizzo di giocatori nelle campagne pubblicitarie, ma nella maggior parte dei casi ci si limita ad un oneroso esborso di denaro in cambio della presenza di scritte e logo sulle amate maglie.

Eurobet

Una delle collaborazioni più frequenti degli ultimi anni è stata con marchi del mondo del betting. Il nome Eurobet ad esempio è stato presente sulle divise palermitane dalla stagione 2009/2010 al 2012/2013, ovviamente accompagnata anche da altri brand.

Decò e Bisaten

Altro lungo accordo è stato sottoscritto dal Palermo in tempi recenti con l’azienda Decò. La catena di supermercati fondata nel 2006 in provincia di Caserta fece la sua comparsa come sponsor principale sulla maglia del Palermo, che allora militava in Serie D, nella stagione 2019/2020. Una collaborazione che si è interrotta solo lo scorso anno.

Sulla nuova maglia del Palermo FC a partire da quest’anno il main sponsor è la burgers steak house Old Wild West. Il secondo sponsor è invece ancora Bisaten, azienda che produce vernici e pitture per l’edilizia professionale, che aveva già fatto compagnia al brand Decò nei precedenti quattro campionati ed era presente sulla maglia anche tra il 2016/2017 e il 2018/2019.

Città di Palermo

Abbastanza duratura fu anche la sponsorizzazione di Città di Palermo tra il 1987 e il 1991 mentre la Provincia Regionale di Palermo accompagnò i rosanero tra il 1994 e il 1996. Uno sponsor di maglia tornò più avanti come Palermo Provincia Turistica nel 1998/1999 e nel periodo tra il 2002 e il 2006 con Provincia di Palermo.

Gli altri

L’elenco è ovviamente lunghissimo. Vanno ricordati Vini Corvo del 1981/1982, Pasta Ferrara del 1983/1984, Jaculano del 1985/1986, Sèleco nel 1991/1992, Toka nel 1993/1994, Tomarchio Naturà nel 1997/1998, Tele+ nel 1999/2000, Alitalia nel 2000/2001, LTS nel 2001/2002 e Mandi – Gruppo Zamparini nel 2006/2007.

Per quel che riguarda gli sponsor tecnici la sponsorizzazione più longeva è stata quella di Lotto tra il 2000 e il 2010. Successivamente la società rosanero per la fornitura delle divise ed altro materiale tecnico si è affidata a Legea negli anni 2010/2012, a Puma nelle stagioni 2012/2014, a Joma nel periodo 2014/2017, di nuovo a Legea nel 2017-2019 e a Kappa dal 2019 al 2023. Da quest’anno sponsor tecnico è tornato ad essere Puma.

Dall’inizio delle sponsorizzazioni tecniche per il Palermo si segnalano in ordine cronologico: Corrao nell’annata 1973-1974 e di nuovo nel periodo 1975/1976. A seguire NR nel 1977/1979, Admiral nel 1978/1979, Pouchain nel 1979/1980, anora NR dal 1980 al 1986, Ennedue nel 1987/1989, Hummel nel 1989/1990, ABM nella lunga parentesi 1990/1996, Kappa nel 1996/1999 e infine Kronos nel campionato 1999/2000, prima dell’arrivo di Lotto, che poi resterà sulle maglie rosanero per un intero decennio.