God save the King

Finalmente il giorno atteso per una vita, quello dell’incoronazione, è arrivato. Difficile e pericoloso lavoro quello del re. Una volta i sovrani si dovevano difendere solo dai complotti interni e dai nemici esterni, ma nei tempi moderni si è aperto anche un nuovo fronte, quello dell’opinione pubblica. Una vita passata in vetrina, in cui ogni parola, sguardo, sospiro, emozione viene passata al setaccio e studiata, pesata e interpretata.

Un esame continuo, indispensabile per mantenere quel filo che unisce la popolazione alla Casa Reale, e che nei tempi moderni giustifica la figura del re. Un mestiere sempre più a rischio, se si pensa che solo in Europa una dozzina di regni è stata abolita nel corso del ‘900. Anche la secolare monarchia britannica è a rischio, visto che dai sondaggi emerge che solo il 10% degli inglesi la considera “molto importante”.

Carlo III corre un pericolo anche maggiore, posto che succede a Eisabetta II, che ha incarnato l’istituzione per così tanto tempo da sembrare eterna. Sua madre ha accompagnato l’impero nella lunga decolonizzazione post bellica e nel tramonto del Regno Unito come grande potenza mondiale, riuscendo però a mantenere una certa coesione con le ex colonie e rimanendo a capo di molti dei nuovi stati indipendenti. Non è detto che lo status quo possa essere conservato anche con il nuovo sovrano.

Carlo III ha avuto una formazione per il ruolo che ricopre, che è durata 73 anni, nel corso dei quali è stato spesso criticato e deriso, in particolare per le sue preoccupazioni ambientaliste, che ora sono l’agenda necessaria, anche se non sempre prioritaria, di tutti paesi del mondo.

La cerimonia di incoronazione è stata aggiornata alla nuova realtà multiculturale e multietnica del regno, pur nella tradizione. Sembra quindi che per quanto inviso a una parte importante dei media e dell’opinione pubblica, Carlo III sia un ottimo interprete del suo tempo, la qualità più importante per rimanere sul trono e mantenere integro il regno.